Росія спеціально висуває умови, які ускладнюють припинення вогню, - Зеленський

Росія висуває вимоги, які ускладнюють і затягують 30-денне перемир'я з Україною. Агресор хоче продовжувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами Зеленського, він провів переговори з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

"Побажав одужання Папі Римському Франциску і подякував за молитви та моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, депортованих Росією", - зазначив глава держави.

Він уточнив, що Святий Престол отримав список українців, яких росіяни утримують у своїх в'язницях і таборах. Україна розраховує, що Ватикан допоможе в їхньому звільненні.

Зеленський наголосив, що обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші - це ті перші кроки, які можуть значно наблизити справедливий і тривалий мир. І Україна готова зробити такі кроки.

"Зараз світ бачить, як Росія навмисно висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме Росія є єдиним суб'єктом, який хоче, щоб війна не закінчувалася, а дипломатія зламалася", - додав він.