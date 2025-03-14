Росія спеціально висуває умови, які ускладнюють припинення вогню, - Зеленський
Росія висуває вимоги, які ускладнюють і затягують 30-денне перемир'я з Україною. Агресор хоче продовжувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами Зеленського, він провів переговори з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.
"Побажав одужання Папі Римському Франциску і подякував за молитви та моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, депортованих Росією", - зазначив глава держави.
Він уточнив, що Святий Престол отримав список українців, яких росіяни утримують у своїх в'язницях і таборах. Україна розраховує, що Ватикан допоможе в їхньому звільненні.
Зеленський наголосив, що обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші - це ті перші кроки, які можуть значно наблизити справедливий і тривалий мир. І Україна готова зробити такі кроки.
"Зараз світ бачить, як Росія навмисно висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме Росія є єдиним суб'єктом, який хоче, щоб війна не закінчувалася, а дипломатія зламалася", - додав він.
Пропозиція про припинення вогню
Нагадаємо, США запропонували Україні та Росії встановити режим припинення вогню на 30 днів. Україна погодилася на таку пропозицію, але з Росією виникли проблеми.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він, зокрема, побоюється, що Україна за 30 днів зможе мобілізувати нових людей і отримати нову зброю від Заходу.
Також він не хоче припиняти вогонь, бо українські військові нібито оточені в Курській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.