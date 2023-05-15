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В ООН анонсировали попытки продлить "зерновую сделку" в ближайшие дни

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Понедельник 15 мая 2023 18:17
В ООН анонсировали попытки продлить "зерновую сделку" в ближайшие дни Фото: в ООН анонсировали попытки продлить "зерновую сделку" в ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Попытки в вопросе продления экспорта зерна из Украины по Черному морю продолжаться в ближайшие дни.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Гриффитс не уточнил, когда именно будут продолжаться попытки продления "зерновой сделки". При этом ее действие завершается уже 18 мая.

"Продолжение Черноморской инициативы критически важно, как и приверженность сторон ее бесперебойному и эффективному функционированию. Мы будем продолжать призывать всех выполнять свои обязанности, поскольку мир внимательно следит за нами", - отметил заместитель генсека ООН.

Напомним, 11 мая в Турции проходили переговоры по продлению "зерновой сделки". По итогам обсуждений турецкое Минобороны отмечало, что было согласовано продолжение переговоров и "достигнут определенный прогресс".

Также мы писали, что Россия угрожает прекратить существование "зерновой сделки", если ее требования не выполнят.

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