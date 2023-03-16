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Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

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Париж, Четверг 16 марта 2023 13:26
Международный арбитражный суд одобрил трибунал по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" Фото: "Нафтогаз" будет судиться с "Газпромом" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже разрешил рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом по иску "Нафтогаза" к "Газпрому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчетность "Газпрома".

По данным российского монополиста, НАК "Нафтогаз Украины" направил просьбу об арбитраже против ПАО "Газпром" в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты. "Нафтогаз" требует оплаты услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины от 30 декабря 2019 года.

В сентябре 2022 года "Газпром" направил письма с возражениями по компетенции арбитража рассматривать требования НАК "ввиду коренного изменения обстоятельств".

Однако 15 февраля 2023 года в "Газпром" поступило уведомление о решении Международного арбитражного суда Международной торговой палаты разрешить рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом.

Напомним, в сентябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж). "Нафтогаз" требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.

На сентябрь прошлого года "Газпром" недоплатил НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа около 200 млн долларов. По контракту российская компания должна платить по принципу "качай или плати".

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Нафтогаз Украины Газпром
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