Си Цзиньпин отказался увеличить закупки российского газа, - Bloomberg

Си Цзиньпин использовал два дня переговоров в Москве, чтобы твердо выступить на стороне России против США. Но китайский лидер воздержался от того, чтобы предложить Владимиру Путину то, чего он так долго ждал: обязательство покупать намного больше газа.

Как отмечает издание визит Си, его первый визит в Россию после того, как Путин вторгся в Украину чуть более года назад, ознаменовал политическую победу руководителей. Си увидел возможность дать отпор США и укрепить свой имидж мирового государственного деятеля после того, как помог заключить сделку между Саудовской Аравией и Ираном, в то время как Путин может показать, что он пользуется поддержкой одного из самых влиятельных мировых лидеров, даже несмотря на то, что США и их союзники пытаются изолировать его.

Тем не менее, отсутствие прогресса в каких-либо крупных энергетических сделках - или особенности в других областях экономического сотрудничества - свидетельствовало о некоторой нерешительности Китая в отношении слишком близкого отношения к России. Си хочет избежать более строгих экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике Китая, а также сохранить Россию в качестве партнера, который может дать отпор США и их союзникам, а также обеспечить прикрытие для стран, которые не хотят выбирать чью-либо сторону.

Подчеркивая, что китайско-российские отношения "не являются военно-политическим союзом во время холодной войны", в одном из совместных заявлений, опубликованных после переговоров, была проведена более четкая граница, чем в длинном совместном заявлении в прошлом году, приветствовавшем "безграничное" партнерство между странами, когда Путин посетил Пекин всего за несколько недель до вторжения.

Совместные заявления, опубликованные после переговоров, содержали многие из принципов, которые Китай давно поддерживает в противодействии США. Два лидера пообещали предотвратить "цветные революции", призвали к расследованию взрыва газопровода "Северный поток", выразили обеспокоенность по поводу планов США и Великобритании сотрудничать с Австралией в области атомных подводных лодок и призвали НАТО уважать "разнообразие цивилизаций".

Растущая асимметрия в экономических отношениях была очевидна в заявлениях по энергетике. Путин пообещал поставить Китаю не менее 98 млрд кубометров газа до 2030 года.

Но Си не дал Путину явного согласия или даже намека на минимальный прогресс в отношении газопровода "Сила Сибири-2", который является важным звеном, поскольку Москва пытается продавать больше газа на восток, в то время как ее экспортная инфраструктура в основном ориентирована на запад. Путин сказал после переговоров, что новый трубопровод, который пройдет в Китай через Монголию, был обсужден и "почти все" параметры сделки согласованы. Но совместные заявления были гораздо менее откровенными.

Хотя этот трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си по-прежнему сосредоточено на обеспечении диверсификции поставок - по существу, не повторяя европейской ошибки чрезмерной зависимости от России.

По словам Батта Одгерела, старшего аналитика Energy Policy Research Foundation, в настоящее время есть много стран, желающих продавать газ, в том числе США, Катар, Австралия и Туркменистан.

"Это рынок покупателя для Китая, - сказал он. - Если Россия не сделает чрезвычайно приятное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, вызванного карантином".