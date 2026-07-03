Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27
В результате массированного российского удара по Киеву количество погибших увеличилось до 27 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Один из раненых скончался в медицинском заведении, а тело еще одной жертвы вытащили из-под обломков здания.
По данным спасателей, поисково-спасательные работы на местах попаданий в столице продолжаются непрерывно.
Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.
Напомним, в ночь на 2 июля российские кафиры совершили массированную комбинированную атаку на Киев , запустив большое количество ракет и ударных беспилотников, в частности активно используя реактивные дроны. В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушительное попадание ракеты в жилую многоэтажку.
Ранее глава ГСЧС сообщал, что под завалами поврежденного дома могут находиться около 9 человек.
Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после столь масштабной атаки на гражданскую инфраструктуру будет справедливый ответ .