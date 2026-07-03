Число погибших от удара РФ по Киеву возросло до 27

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В результате массированного российского удара по Киеву количество погибших увеличилось до 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Один из раненых скончался в медицинском заведении, а тело еще одной жертвы вытащили из-под обломков здания. По данным спасателей, поисково-спасательные работы на местах попаданий в столице продолжаются непрерывно. Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.