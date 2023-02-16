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"Вполне вероятно". Военные не исключают повторную атаку врага днем

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Одесса, Четверг 16 февраля 2023 08:28
"Вполне вероятно". Военные не исключают повторную атаку врага днем Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня в течение дня может снова массово обстрелять Украину. Враг выискивает новую тактику, чтобы обойти нашу противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вполне вероятно (что обстрел повторится, - ред.), поскольку они выискивают новую тактику, которая будет для них результативна. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны- агрессорки", - заявила она.

Напомним, Россия ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 32 ракеты разного типа, из которых 16 удалось сбить силам ПВО.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил о "прилетах" на севере и западе, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Он отметил, что оккупанты сменили тактику. Они проводят активную разведку и запускают фальш-цели.

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