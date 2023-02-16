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Россия планирует массированную атаку на 23-24 февраля. Украина к этому готова, - Данилов

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 08:55
Россия планирует массированную атаку на 23-24 февраля. Украина к этому готова, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. Впрочем, Украина к этому готова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телеканала "Мы-Украина".

“Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - рассказал Данилов.

Напомним, что россияне ночью нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил БПЛА и ракеты. Всего, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было запущено россиянами 36 ракет, из них 16 удалось сбить.

Добавим, после чего военные предупредили, что армия РФ в течение дня может снова массово обстрелять Украину.

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