Росия сокращает финансирование оккупированных территорий почти вполовину, - Федоров
Правительство Российской Федерации сокращает финансирование временно оккупированных территорий Украины почти вполовину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Российское правительство сокращает финансирование временно оккупированных территорий почти вполовину. А от гауляйтеров ожидает "большей финансовой самостоятельности", - сообщил Федоров.
По его словам, в 2023 году захваченная часть Запорожской области зависела от финансирования из России на 89,5 процентов - больше всех оккупированных территорий - и получила 72,8 млрд рублей.
"В 2024 - аттракцион невиданной щедрости завершен. Из бюджета обещают только 40 миллиардов", - заявил Федоров.
Он также отметил, что для жителей, которые до сих пор остаются на временно оккупированных территориях это означает:
- усиление налогового давления на предпринимателей,
- сокращение штатов,
- снижение социальных выплат,
- падение уровня жизни.
Жизнь в оккупации
Напомним, ранее мы писали, что российские власти на оккупированных территориях перестали выплачивать заработную плату учителям, не лояльным к оккупации.
Ранее стало известно, что Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.