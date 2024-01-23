Росія скорочує фінансування окупованих територій майже вполовину, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Російський уряд скорочує фінансування тимчасово окупованих територій майже вполовину. А від гауляйтерів очікує "більшої фінансової самостійності", - повідомив Федоров.

За його словами, у 2023 році захоплена частина Запорізької області залежала від фінансування з Росії на 89,5 відсотків - найбільше з усіх окупованих територій - і отримала 72,8 млрд рублів.

"У 2024 - атракціон небаченої щедрості завершений. З бюджету обіцяють тільки 40 мільярдів", - заявив Федоров.

Він також зауважив, що для мешканців, що досі залишаються на тимчасово окупованих територіях це означає:

посилення податкового тиску на підприємців,

скорочення штатів,

зниження соціальних виплат,

падіння рівня життя.

Життя в окупації

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська влада на окупованих територіях перестала виплачувати заробітну плату вчителям, які не є лояльними до окупації.

До цього стало відомо, що Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційнім адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

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