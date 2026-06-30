ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия сбросила четыре КАБа на гражданский объект в Сумах, семеро пострадавших

11:55 30.06.2026 Вт
1 мин
Один раненый человек находится в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Россия сбросила четыре КАБа на гражданский объект в Сумах, семеро пострадавших Иллюстративное фото: украинские спасатели (facebook.com DSNSZP)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром во вторник, 30 июня, российские оккупанты ударили четырьмя авиабомбами по Сумам, пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Он рассказал, что вражеский удар КАБами произошел по объекту гражданской инфраструктуры.

"Зафиксировано четыре удара. Предварительно, семь человек госпитализированы. Один человек - в тяжелом состоянии", - отметил Григоров.

Начальник ОВА сообщил, что из-под завалов удалось спасти женщину. Он также отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на сегодняшний день россияне атаковали Украину 154 дронами-камикадзе типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия".

Украинская ПВО сбила или подавила 138 вражеских дронов - цели уничтожали на севере, юге, в центре и на востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 13 дронов на 10 локациях, еще на двух локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Вчера российские оккупанты дважды ударили по зданию областной государственной администрации в Запорожье. В результате атаки никто не пострадал, только вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали.

Кроме того, 29 июня россияне ударили по частному предприятию в Днепре. В результате обстрела погибли по меньшей мере пять человек, еще 29 человек были ранены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Война в Украине
Новости
Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом
Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым