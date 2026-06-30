Росія скинула чотири КАБи на цивільний об'єкт в Сумах, семеро постраждалих
Зранку у вівторок, 30 червня, російські окупанти вдарили чотирма авіабомбами по Сумах, постраждали семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Він розповів, що ворожий удар КАБами відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури.
"Зафіксовано чотири удари. Попередньо, семеро людей госпіталізовані. Одна людина - у важкому стані", - зазначив Григоров.
Начальник ОВА повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати жінку. Він також зауважив, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Україну 154 дронами-камікадзе типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія".
Українська ППО збила або подавила 138 ворожих дронів - цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання 13 дронів на 10 локаціях, ще на двох локаціях впали уламки збитих безпілотників.
Вчора російські окупанти двічі вдарили по будівлі обласної державної адміністрації у Запоріжжі. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, лише спалахнула пожежа, яку згодом локалізували.
Крім того, 29 червня росіяни вдарили по приватному підприємству у Дніпрі. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 29 осіб були поранені.