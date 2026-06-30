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Летело более сотни дронов, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

09:26 30.06.2026 Вт
2 мин
Сколько целей обезвредили украинские силы обороны в эту ночь?
aimg Елена Чупровская
Летело более сотни дронов, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ Фото: откуда враг запускал дроны этой ночью (facebook.com 23ombr)
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Ночью 30 июня Россия атаковала Украину десятками ударных дронов и средствами имитации целей сразу с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Ночью 30 июня россияне атаковали Украину 154 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия".

Откуда летели дроны

Атака продолжалась с 18.00 29 июня. Враг запускал беспилотники по нескольким направлениям:

  • Курск и Орел - Россия;
  • Донецк - временно оккупированная территория;
  • Гвардейское - временно оккупированный Крым.

Отбивать воздушное нападение помогали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Летело более сотни дронов, есть &quot;прилеты&quot;: как ПВО отразила ночной удар РФФото: в Воздушных Силах отчитались о работе за ночь (t.me/kpszsu)

Сколько целей сбили

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 138 вражеских дронов. Цели уничтожались на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 13 ударных беспилотников сразу на 10 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - сообщили в воздушных силах.

Удары по Запорожью и Днепру накануне

Тем временем в Запорожье россияне 29 июня дважды ударили по зданию облгосадминистрации.

В результате атаки вспыхнул пожар , который впоследствии локализовали, пострадавших не было.

А утром того же дня враг нанес удар по частному предприятию в Днепре. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще 29 получили ранения .

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