Летело более сотни дронов, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

Ночью 30 июня Россия атаковала Украину десятками ударных дронов и средствами имитации целей сразу с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Ночью 30 июня россияне атаковали Украину 154 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия".

Откуда летели дроны

Атака продолжалась с 18.00 29 июня. Враг запускал беспилотники по нескольким направлениям:

Курск и Орел - Россия;

Донецк - временно оккупированная территория;

Гвардейское - временно оккупированный Крым.

Отбивать воздушное нападение помогали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Фото: в Воздушных Силах отчитались о работе за ночь (t.me/kpszsu)

Сколько целей сбили

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 138 вражеских дронов. Цели уничтожались на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 13 ударных беспилотников сразу на 10 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - сообщили в воздушных силах.

Удары по Запорожью и Днепру накануне

Тем временем в Запорожье россияне 29 июня дважды ударили по зданию облгосадминистрации.