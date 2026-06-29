Россия ударила по зданию Запорожской ОГА (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Напомним, российские военные сегодня, 29 июня, дважды атаковали общественный транспорт в Запорожье. В частности, дрон взорвался рядом с автобусом - в нем пострадали семь человек , в том числе два ребенка.

Он также сообщил, что в результате российского обстрела никто не пострадал.

По его словам, в результате удара возник пожар, который был локализован.

Перед этим оккупанты ударили дроном-камикадзе по маршрутке в Запорожье - по состоянию на данный момент известно троих погибших и восьми раненых. У травмированных пассажиров в возрасте от 50 до 77 лет диагностировали осколочные ранения, контузии, ссадины.

Отметим, что недавно Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало о том, что российским захватчикам приказали существенно увеличить удары беспилотниками по гражданским объектам в Запорожье.