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Россия ударила по зданию Запорожской ОГА (фото)

18:55 29.06.2026 Пн
1 мин
В результате вражеского удара вспыхнул пожар
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по зданию Запорожской ОГА (фото) Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья (facebook.com DSNSZP )
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В понедельник, 29 июня, российские оккупанты ударили по зданию Запорожской областной госадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

По его словам, в результате удара возник пожар, который был локализован.

"Враг нанес удар по Запорожской ОГА. Пожар локализован", - говорится в заявлении Федорова.

Он также сообщил, что в результате российского обстрела никто не пострадал.

Россия ударила по зданию Запорожской ОГА (фото)Фото: последствия удара по Запорожской ОГА (t.me/ivan_fedorov_zp)

Напомним, российские военные сегодня, 29 июня, дважды атаковали общественный транспорт в Запорожье. В частности, дрон взорвался рядом с автобусом - в нем пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

Перед этим оккупанты ударили дроном-камикадзе по маршрутке в Запорожье - по состоянию на данный момент известно троих погибших и восьми раненых. У травмированных пассажиров в возрасте от 50 до 77 лет диагностировали осколочные ранения, контузии, ссадины.

Отметим, что недавно Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало о том, что российским захватчикам приказали существенно увеличить удары беспилотниками по гражданским объектам в Запорожье.

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