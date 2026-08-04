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Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска, много пострадавших

14:28 04.08.2026 Вт
2 мин
Число раненых продолжает увеличиваться
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне продолжают терроризировать Краматорск (VadymFilashkin)

4 августа российские захватчики нанесли удар авиабомбами по Краматорску Донецкой области. По последним данным, пострадали 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА(ОВА) Вадима Филашкина.

"Россияне сбросили на центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания", – подтвердил Филашкин.

По его словам, на место вражеской атаки сразу прибыли все соответствующие службы.

Сначала глава ОГА сообщил о четырех раненых гражданских.

Последствия удара РФ по Краматорску 4 августа (Фото: VadymFilashkin)

Однако в 12:15 стало известно, что количество пострадавших возросло до девяти человек.

Впоследствии, около 14:22, выяснилось, что в результате новой российской атаки уже пострадали 22 гражданских.

Последствия удара РФ по Краматорску 4 августа (Фото: VadymFilashkin)

Как пояснил Филашкин, речь идет об очередном целенаправленном ударе врага по мирным жителям региона.

"Остаться в области опасно! Призываю всех, кто еще находится вблизи линии фронта: эвакуируйтесь!" - призвал глава ОГА.

Последствия удара РФ по Краматорску 4 августа (Фото: VadymFilashkin)

Он также в очередной раз напомнил, что эвакуация бесплатная, а местная власть поможет с дорогой, размещением и предоставит необходимую поддержку.

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