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Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

14:28 04.08.2026 Вт
2 хв
Кількість потерпілих постійно зростає
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни продовжують тероризувати Краматорськ (VadymFilashkin)

4 серпня російські загарбники завдали удару авіабомбами по Краматорську Донецької області. За останніми даними, постраждали щонайменше 22 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОДА(ОВА) Вадима Філашкіна.

"Росіяни скинули на центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові та нежитлові будівлі", - підтвердив Філашкін.

За його словами, на місце ворожої атаки одразу прибули всі відповідні служби.

Спочатку глава ОДА повідомив про чотирьох поранених цивільних.

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Однак о 12:15 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб.

Згодом, близько 14:22, з'ясувалося, що внаслідок нової російської атаки вже постраждали 22 цивільних.

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Як пояснив Філашкін, йдеться про черговий цілеспрямований удар ворога по мирних жителях регіону.

"Залишатися в області небезпечно! Закликаю всіх, хто ще перебуває поблизу лінії фронту: евакуюйтеся!" - закликав глава ОДА.

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Він також вкотре нагадав, що евакуація є безоплатною, а місцева влада допоможе з дорогою, розміщенням і надасть необхідну підтримку.

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КраматорськДонецька областьВійна Росії проти України