Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

4 серпня російські загарбники завдали удару авіабомбами по Краматорську Донецької області. За останніми даними, постраждали щонайменше 22 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОДА(ОВА) Вадима Філашкіна.
"Росіяни скинули на центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові та нежитлові будівлі", - підтвердив Філашкін.
За його словами, на місце ворожої атаки одразу прибули всі відповідні служби.
Спочатку глава ОДА повідомив про чотирьох поранених цивільних.
Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)
Однак о 12:15 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб.
Згодом, близько 14:22, з'ясувалося, що внаслідок нової російської атаки вже постраждали 22 цивільних.
Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)
Як пояснив Філашкін, йдеться про черговий цілеспрямований удар ворога по мирних жителях регіону.
"Залишатися в області небезпечно! Закликаю всіх, хто ще перебуває поблизу лінії фронту: евакуюйтеся!" - закликав глава ОДА.
Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)
Він також вкотре нагадав, що евакуація є безоплатною, а місцева влада допоможе з дорогою, розміщенням і надасть необхідну підтримку.
Раніше РБК-Україна розповідало, що російські загарбники атакували ракетами людне місце поблизу Одеси.
Також ми писали, що РФ розбомбила склади виробника морозива "Ласунка".
Окрім того, стало відомо, як сили ППО відбивали атаку ворога вночі 4 серпня.