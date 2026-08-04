Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, багато постраждалих

"Росіяни скинули на центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові та нежитлові будівлі", - підтвердив Філашкін.

За його словами, на місце ворожої атаки одразу прибули всі відповідні служби.

Спочатку глава ОДА повідомив про чотирьох поранених цивільних.

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Однак о 12:15 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб.

Згодом, близько 14:22, з'ясувалося, що внаслідок нової російської атаки вже постраждали 22 цивільних.

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Як пояснив Філашкін, йдеться про черговий цілеспрямований удар ворога по мирних жителях регіону.

"Залишатися в області небезпечно! Закликаю всіх, хто ще перебуває поблизу лінії фронту: евакуюйтеся!" - закликав глава ОДА.

Наслідки удару РФ по Краматорську 4 серпня (Фото: VadymFilashkin)

Він також вкотре нагадав, що евакуація є безоплатною, а місцева влада допоможе з дорогою, розміщенням і надасть необхідну підтримку.