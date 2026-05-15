Россия ищет, где руководство Украины, но даже без Банковой страну не сдадим, - Зеленский

19:25 15.05.2026 Пт
2 мин
Зеленский раскрыл детали планов РФ
aimg Сергей Козачук
Россия ищет, где руководство Украины, но даже без Банковой страну не сдадим, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Россияне активизировали поиск политических и военных объектов в Киеве для нанесения новых ударов, в частности по зданию на Банковой. Однако руководство государства и украинцы готовы защищать независимость при любых условиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram.

Читайте также: Россия планирует ударить по "центрам принятия решений", ГУР перехватило списки

План ударов по руководству Украины

По словам президента, украинские спецслужбы располагают российскими документами, где подробно расписаны цели для будущих атак в столице и других городах страны.

"Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву, удары по Киеву и по другим нашим городам - по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь - по Банковой. Давно они вынашивают этот план - сейчас, после Ирана, вновь активизировались - ищут, где мы находимся, где мы бываем", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что это касается не только его лично, но и других представителей украинского военно-политического руководства, разведки и специальных служб.

Готовность защищать суверенитет

Глава государства заверил, что подобные планы врага и попытки запугивания или уничтожения руководства не изменят позиции украинского народа.

"Кое-кто там, в Москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае - на Банковой или без Банковой - свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", - резюмировал президент.

Планы ударов по "центрам принятия решений"

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило документы, которые подтверждают подготовку России к новым ракетно-дронным атакам.

Согласно этим данным, РФ планирует нанести удары по так называемым "центрам принятия решений", среди которых почти два десятка политических объектов и военные командные пункты.

В частности, на обнародованных фото целей зафиксированы здания в центре Киева, кабинеты Офиса президента на разных этажах и государственная дача главы государства.

Такая активизация врага произошла на фоне недавней масштабной воздушной атаки, во время которой россияне выпустили по территории Украины более 1500 беспилотников и 56 ракет. В ответ на эти действия президент Владимир Зеленский уже поручил Силам обороны и украинским спецслужбам подготовить зеркальные меры.

