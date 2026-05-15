Россия ищет, где руководство Украины, но даже без Банковой страну не сдадим, - Зеленский

Россияне активизировали поиск политических и военных объектов в Киеве для нанесения новых ударов, в частности по зданию на Банковой. Однако руководство государства и украинцы готовы защищать независимость при любых условиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram .

План ударов по руководству Украины

По словам президента, украинские спецслужбы располагают российскими документами, где подробно расписаны цели для будущих атак в столице и других городах страны.

"Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву, удары по Киеву и по другим нашим городам - по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь - по Банковой. Давно они вынашивают этот план - сейчас, после Ирана, вновь активизировались - ищут, где мы находимся, где мы бываем", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что это касается не только его лично, но и других представителей украинского военно-политического руководства, разведки и специальных служб.

Готовность защищать суверенитет

Глава государства заверил, что подобные планы врага и попытки запугивания или уничтожения руководства не изменят позиции украинского народа.

"Кое-кто там, в Москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае - на Банковой или без Банковой - свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", - резюмировал президент.