Росія шукає, де керівництво України, але навіть без Банкової країну не здамо, - Зеленський
Росіяни активізували пошук політичних і військових об’єктів у Києві для нанесення нових ударів, зокрема по будівлі на Банковій. Проте керівництво держави та українці готові захищати незалежність за будь-яких умов.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram.
План ударів по керівництву України
За словами президента, українські спецслужби мають у розпорядженні російські документи, де детально розписані цілі для майбутніх атак у столиці та інших містах країни.
"Є у нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву, удари по Києву та по інших наших містах - по політичних та військових об’єктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут - по Банковій. Давно вони виношують цей план - зараз, після Ірану, знов активізувались - шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо", - наголосив Володимир Зеленський.
Він додав, що це стосується не лише його особисто, а й інших представників українського військово-політичного керівництва, розвідки та спеціальних служб.
Готовність захищати суверенітет
Голова держави запевнив, що подібні плани ворога та спроби залякування чи знищення керівництва не змінять позиції українського народу.
"Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку - на Банковій чи без Банкової - свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", - резюмував президент.
Плани ударів по "центрах прийняття рішень"
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України перехопило документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак.
Згідно з цими даними, РФ планує завдати ударів по так званих "центрах ухвалення рішень", серед яких майже два десятки політичних об'єктів та військові командні пункти.
Зокрема, на оприлюднених фото цілей зафіксовано будівлі в центрі Києва, кабінети Офісу президента на різних поверхах та державну дачу глави держави.
Така активізація ворога відбулася на тлі нещодавньої масштабної повітряної атаки, під час якої росіяни випустили по території України понад 1500 безпілотників та 56 ракет. У відповідь на ці дії президент Володимир Зеленський уже доручив Силам оборони та українським спецслужбам підготувати дзеркальні заходи.