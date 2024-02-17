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Россия еще будет продолжать наступление в районе Авдеевки, но оно пойдет на спад, - эксперт

Украина, Суббота 17 февраля 2024 19:30
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Россия еще будет продолжать наступление в районе Авдеевки, но оно пойдет на спад, - эксперт Фото: эксперт спрогнозировал развитие ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

После выхода украинских военных из Авдеевки россияне могут продолжать свое наступление, в частности, в ближайший месяц. Однако впоследствии российское наступление пойдет на спад.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, говорится в материале РБК-Украина "Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте".

По словам Мусиенко, после выхода из Авдеевки, Силы обороны могут отойти дальше линии Степово-Северное. Но это, по его мнению, временная позиция.

"Возможно, будем постепенно отходить, чтобы не подвергать себя опасности, если враг продолжит давить. Отходить еще дальше, учитывая, что там равнины и территория простреливается. Ближайшие высоты находятся где-то за 10-15 км, вероятно, из них наша артиллерия будет мешать вражеским попыткам продвинуться", - отметил он.

По мнению эксперта, россияне приостановят наступление, но на небольшое время.

"У них значительные потери, войска истощены постоянными штурмами Авдеевки, поэтому не думаю, что им удастся совершить стремительный прорыв. Кроме того, видна активизация под Купянском и Часовым Яром, там тоже нужны силы, которые не будут перебрасывать сейчас на Авдеевку. В ближайшее .месяц наступательные действия будут продолжаться, но меньше, чем непосредственно в Авдеевке. А дальше атаки пойдут на спад", - добавил Мусиенко.

Выход ВСУ из Авдеевки

После четырех месяцев ожесточенных боев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки во избежание оцепления врагом и для сохранения жизни личного состава.

По данным карты Deepstate, Авдеевка находится под контролем российских оккупантов.

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