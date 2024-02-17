Росія ще продовжуватиме наступ в районі Авдіївки, але він піде на спад, - експерт

Після виходу українських військових з Авдіївки росіяни можуть продовжувати свій наступ, зокрема у найближчий місяць. Однак згодом російський наступ піде на спад.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті ".

За словами Мусієнка, після виходу з Авдіївки, Сили оборони можуть відійти далі за лінію Степове-Сєверне. Але це, на його думку, тимчасова позиція.

"Можливо, будемо поступово відходити, щоб не наражати себе на небезпеку, якщо ворог продовжить тиснути. Відходити ще далі, враховуючи, що там рівнини і територія прострілюється. Найближчі висоти знаходяться десь за 10-15 км, ймовірно, з них наша артилерія буде заважати ворожим спробам просунутися", - зазначив він.

На думку експерта, росіяни призупинять наступ, але на невеликий час.

"У них значні втрати, війська виснажені постійними штурмами Авдіївки, тому не думаю, що їм вдасться зробити стрімкий прорив. Крім того, видно активізацію під Куп'янськом і Часовим Яром, там теж потрібні сили, які не перекидатимуть зараз на Авдіївку. У найближчий. місяць наступальні дії продовжуватимуться, але менше, ніж безпосередньо в Авдіївці. А далі атаки підуть на спад", - додав Мусієнко.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Після чотирьох місяців запеклих боїв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ з Авдіївки, щоб уникнути оточення ворогом та зберегти життя особового складу.

Наразі, за даними карти Deepstate, Авдіївка перебуває під контролем російських окупантів.

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