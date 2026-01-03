Россия рвется к Купянску, но безуспешно: ВСУ срывают попытки прорыва

"Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска", - сообщил Виктор Трегубов.

По его словам, речь идет не о восстановлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левобережья. В то же время российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят", - подчеркнул Трегубов.

Он также отметил, что если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имел еще два месяца назад.

"Все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными", - подчеркнул он.

Купянское направление

Купянск является стратегически важным логистическим узлом на Харьковщине, поэтому российские войска регулярно пытаются восстановить там присутствие после потери позиций.

В течение последних месяцев оккупанты активизировали боевые действия на этом направлении, делая ставку на инфильтрационные группы и давление с флангов.

Ранее украинские военные неоднократно сообщали, что попытки прорыва в Купянск завершаются значительными потерями для РФ, а город остается под контролем Сил обороны.