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Готовятся к наступлению ВСУ? Белгородская область тоже строит "линию Маннергейма"

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Белгородская область, Суббота 22 октября 2022 18:22
Готовятся к наступлению ВСУ? Белгородская область тоже строит "линию Маннергейма" Фото: защитные сооружения в Белгородской области (t.me/vvgladkov)
Автор: Юлия Бойко

В Белгородской области (Российская Федерация) появились такие же защитные противотанковые сооружения, как на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram белгородского губернатора Вячеслава Гладкова.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - отметил он.

Готовятся к наступлению ВСУ? Белгородская область тоже строит &quot;линию Маннергейма&quot;

Фото: защитные сооружения в Белгородской области (t.me/vvgladkov)

Отметим, ранее появились спутниковые снимки похожих сооружений на Донбассе. Там россияне построили укрепления длиной 1,6 км из четырех рядов цементных пирамид. Они якобы должны остановить украинские танки в случае наступления.

Термин "линия Маннергейма" касается защитных сооружений в Финляндии, которая была построена в 1920-1930 годы, чтобы противостоять экспансии СССР. В дальнейшем она сыграла свою роль в советско-финской войне 1939-1940 годов, не позволив захватить страну.

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