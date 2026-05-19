Война в Украине

Россия начала ядерные учения вслед за Беларусью

10:12 19.05.2026 Вт
1 мин
Россия подняла 8 атомных субмарин и 64 тысячи военных
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия запустила масштабные ядерные учения (Getty Images)

Россия начала масштабные ядерные учения с участием более 64 тысяч военных сразу после аналогичных маневров Беларуси вместе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Читайте также: Начнет ли Россия новую волну мобилизации: ответ Палисы

Кто и что задействовано

К учениям, которые продолжаются с 19 по 21 мая, привлечены:

  • более 64 000 военных;
  • 7 800 единиц вооружения и техники;
  • более 200 ракетных пусковых установок;
  • 8 атомных подводных лодок с ракетным вооружением;
  • стратегическая и истребительная авиация.

Минобороны РФ объявило о начале учений и назвало их плановыми. Никаких дополнительных объяснений относительно масштаба маневров ведомство не предоставило.

Напомним, накануне Беларусь совместно с РФ начала учения по боевому применению тактического ядерного оружия. Минск заверил, что маневры не направлены против третьих стран.

Тем временем в Офисе президента Украины не исключают, что глава Кремля может объявить всеобщую мобилизацию после выборов в Госдуму.

