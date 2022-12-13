Россия делает ставку на блекаут. Зеленский призвал помочь Украине выстоять зимой

"Уже произошли массированные ракетные удары против нашей энергетики, уже начался постоянный террор иранскими дронами. Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей нашей страны", - заявил Зеленский.

По его словам, России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы "поражение" Европы и всего демократического сопротивления.

"Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради Украины, против блекаута и энерготеррора. Что имеется сегодня? Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности в нашей энергетике, но сейчас большинство наших электростанций, к сожалению, повреждены или разрушены обстрелом. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции. Представьте, чтобы это значило в вашей стране", - отметил Зеленский.

Он акцентировал, прямо сейчас, около 12 млн человек почти во всех областях и столице отключены от электроснабжения.

"К сожалению, это типичная для нас ситуация и мы ежедневно ожидаем новых российских ударов, которые могут максимально увеличить количество отключений. Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине сейчас такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты. Только так можно защитить обычных людей и социального звена в условиях российской ставки на блекаут", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал союзников согласовать конкретные вещи о помощи Украине.

"Которые не только помогут Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажут, что любым антиевропейским, антидемократическим силам и в первую очередь России, что Европа научилась не допускать катастроф и защищать своих людей", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент предупредил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время.

Добавим, как раньше заявлял Зеленский блекауты - это последняя надежда террористов, но и без света Украина хорошо знает, куда стрелять и что освобождать.