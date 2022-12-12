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Россия не отказалась от тактики террора. Зеленский предупредил о новых возможных ударах

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 22:22
Россия не отказалась от тактики террора. Зеленский предупредил о новых возможных ударах Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия не отказалась от этой тактики террора, а отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время", - заявил Зеленский.

По словам президента, очевидно, что и без света Украина хорошо знает, куда стрелять и что увольнять, а Россия все равно надеется на блекауты. Он добавил, что это последняя надежда террористов.

"Поэтому пока у них есть ракеты - а они еще в России есть, - пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что на всех уровнях украинцев должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И нужно сделать все, чтобы пройти эту зиму.

Напомним, что Россия использует во время массированных обстрелов украинские крылатые ракеты Х-55, переданные в рамках Будапештского меморандума.

Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. В месяц страна-агрессор производит около 40 новых ракет.

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