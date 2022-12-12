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Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 22:25
Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина знает, куда стрелять и что освобождать, несмотря на попытки оккупантов лишить электроснабжения всю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 декабря российские оккупанты при помощи иранских дронов нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Одесской области.

В результате атак около 1,5 миллиарда жителей региона остались без света, но ситуация с каждым днем становится лучше.

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Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять
Зеленский о надежде оккупанта на блэкаут: и без света знаем, куда стрелять
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