Росія робить ставку на блекаут. Зеленський закликав допомогти Україні вистояти зимою

"Вже сталися масовані ракетні удари проти нашої енергетики, вже почався постійний терор іранськими дронами. Росія відкрила новий фронт проти нас, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу в масштабі всієї нашої країни", - заявив Зеленський.

За його словами, Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито "поразку" Європи і всього демократичного спротиву.

"Ми ж у відповідь заснували новий формат співпраці і робимо все заради України, проти блекауту та енерготерору. Що мається на сьогодні? Україна вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності в нашій енергетиці, але зараз більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджені або зруйновані обстрілом. Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції. Уявіть, щоб це значило у вашій країні", - зазначив Зеленський.

Він акцентував, прямо зараз, близько 12 млн людей майже у всіх областях і столиці відключені від електропостачання.

"На жаль, це типова для нас ситуація і ми щодня очікуємо нових російських ударів, які можуть максимально збільшити кількість відключень. Саме тому, генератори та джерела безперебійного живлення стали в Україні зараз такою ж необхідністю, як бронетехніка та бронежилети. Лише так можна захистити звичайних людей і соціальної ланки в умовах російської ставки на блекаут", - підкреслив Зеленський.

Глава держави закликав союзників узгодити конкретні речі щодо допомоги Україні.

"Які не тільки допоможуть Україні вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть, що будь-яким антиєвропейським, антидемократичним силам і в першу чергу Росії, що Європа навчилась не допускати катастроф і захищати своїх людей", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент попередив, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час.

Додамо, як раніше заявляв Зеленський блекаути - це остання надія терористів, але й без світла Україна добре знає, куди стріляти та що звільняти.