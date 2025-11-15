ua en ru
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский

Украина, Суббота 15 ноября 2025 20:02
UA EN RU
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты провалили собственные дедлайны на захват Покровска в Донецкой области и Купянска на Харьковщине. Оба города все еще удерживают Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что во время встречи с руководителями в сфере обороны и безопасности Украины докладывали руководители Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов докладывал о планах РФ и сроках, которые враг устанавливает для захвата городов.

"Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", - отметил президент.

Руководитель СВР Украины Олег Иващенко доложил об экономической и политической ситуации в РФ, настроениях в российском обществе и в окружении российского диктатора Владимира Путина. Зеленский заверил, что соответствующие выводы были сделаны.

"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи", - отметил президент, добавив, что также активизируется дипломатическая работа.

Фото: Офис президента Украины

Отметим, что на Покровском направлении украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты и дальше концентрируют основные усилия на Покровском направлении. С 10 по 15 ноября враг потерял 524 единицы живой силы во время попыток захвата города, 260 единиц были ранены. Это только визуально подтвержденные потери врага.

Кроме этого, в Купянске ВСУ имеют успехи и понемногу отбрасывают российских оккупантов из города, куда им удалось просочиться еще в сентябре. Враг несет большие потери в попытках оккупировать город.

