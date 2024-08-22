Украина обеспечит образование детям в Курской области при необходимости, - замминистра
Украина обеспечит образовательный процесс детям в Курской области при необходимости. Однако это будет происходить на месте, о перемещении несовершеннолетних на территорию Украины речь не идет.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .
Винницкий напомнил, что международное гуманитарное право не разрешает перемещение несовершеннолетних граждан через границу в условиях оккупации или военных действий.
"Мы очень сильно осуждаем нашего врага, который перемещает детей украинских граждан на территорию РФ. Мы считаем это фундаментальным нарушением человеческих прав. Поэтому однозначно речь не идет о каком-либо перемещении детей из Курской области на территорию Украины", - отметил он.
Замминистра добавил, что если ситуация будет продолжаться так, как она развивается сейчас, то в конце сентября или начале октября МОН придется составлять план того, как Украина будет обеспечивать образование на тех территориях несовершеннолетним детям.
Наступление ВСУ в Курской области
Напомним, украинские военные уже более двух недель проводят операцию в Курской области. ВСУ прорвали границу и взяли под контроль ряд населённых пунктов в российском регионе.
В частности, сегодня, 22 августа, стало известно, что украинские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области. Общая численность таких населенных пунктов превысила 90.
Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность гражданских в российском регионе. Своими действиями в Курской области Украина показывает, что является ответственным государством по подписанным им конвенциям.
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