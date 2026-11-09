Миллионы под угрозой блекаута: в ООН требуют от России прекратить атаки на энергетику
Россия усиливает удары по энергетике Украины, угрожая жизни миллионов людей накануне зимы. ООН призывает Москву немедленно прекратить эти атаки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото во время заседания Совбеза.
По ее словам, последствия российских ударов по энергетическим объектам становятся все более серьезными.
В частности, в период с 30 октября по 2 ноября повреждения инфраструктуры оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств, кое-где на несколько дней. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением и остановку общественного транспорта.
Гото подчеркнула, что только за минувшие выходные в результате атак на востоке Украины без света остались еще около 600 тысяч граждан.
Угроза для ядерных объектов и рост жертв
Особую обеспокоенность ООН вызывают удары по подстанциям украинских атомных электростанций, которые ставят под угрозу безопасную работу ядерных объектов.
В сентябре в Украине резко возросло количество жертв среди гражданских:
- погибли не менее 328 мирных жителей;
- 2 105 человек получили ранения, что на 85% больше, чем в сентябре прошлого года.
Всего за время полномасштабного вторжения в Украине погибли 17 960 гражданских (в том числе 874 ребенка), а ранения получили по меньшей мере 57 713 человек.
Призыв к прекращению огня
Представитель ООН подчеркнула необходимость достичь прогресса в рамках запланированных трехсторонних переговоров и призвала к выполнению решений организации.
"Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному и безусловному прекращению огня как важному шагу на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с международным правом, в частности, Уставом ООН и соответствующими резолюциями", - заявила Гото.
Напомним, сегодня, 9 ноября, в результате новых ударов страны-агрессора по энергетике Украины произошли обесточивания в 12 областях. Больше всего повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.