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Миллионы под угрозой блекаута: в ООН требуют от России прекратить атаки на энергетику

20:49 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Миллионы под угрозой блекаута: в ООН требуют от России прекратить атаки на энергетику Фото: заседание ООН (Getty Images)
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Россия усиливает удары по энергетике Украины, угрожая жизни миллионов людей накануне зимы. ООН призывает Москву немедленно прекратить эти атаки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото во время заседания Совбеза.

По ее словам, последствия российских ударов по энергетическим объектам становятся все более серьезными.

В частности, в период с 30 октября по 2 ноября повреждения инфраструктуры оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств, кое-где на несколько дней. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением и остановку общественного транспорта.

Гото подчеркнула, что только за минувшие выходные в результате атак на востоке Украины без света остались еще около 600 тысяч граждан.

Угроза для ядерных объектов и рост жертв

Особую обеспокоенность ООН вызывают удары по подстанциям украинских атомных электростанций, которые ставят под угрозу безопасную работу ядерных объектов.

В сентябре в Украине резко возросло количество жертв среди гражданских:

  • погибли не менее 328 мирных жителей;
  • 2 105 человек получили ранения, что на 85% больше, чем в сентябре прошлого года.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украине погибли 17 960 гражданских (в том числе 874 ребенка), а ранения получили по меньшей мере 57 713 человек.

Призыв к прекращению огня

Представитель ООН подчеркнула необходимость достичь прогресса в рамках запланированных трехсторонних переговоров и призвала к выполнению решений организации.

"Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному и безусловному прекращению огня как важному шагу на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с международным правом, в частности, Уставом ООН и соответствующими резолюциями", - заявила Гото.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в результате новых ударов страны-агрессора по энергетике Украины произошли обесточивания в 12 областях. Больше всего повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.

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