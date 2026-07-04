Россия проиграла Черное море, - Зеленский

"ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что, начиная с освобождения острова Змеиный и продолжая операции против российского флота, портов и оккупационных сил в Крыму, Украина доказывает, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.

"Каждый сейчас видит, что мы отобрали инициативу у России и возвращаем эту войну туда, откуда она и пришла - на русскую землю, в русское небо, на русские берега. В родную гавань этой войны... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту русскую сволочь", - сказал президент

Также накануне Дня ВМС Зеленский отметил украинских воинов, вручил боевое знамя и ленты "За мужество и отвагу" военным частям.

Кроме того, он анонсировал решение о создании в Одессе новой Академии военно-морских сил.

"Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и, главное, желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. Обязательно реализуем все наши задачи", - добавил глава государства.

Схема с уничтоженными кораблями РФ

Отметим, что сегодня Владимир Зеленский провел координационное совещание с командованием ВМС ВСУ по вопросам южного региона. Советник главы Минобороны Сергей Стерненко обратил внимание, что на видео попала схема с кораблями Черноморского флота РФ.

В частности, на схеме показаны основные боевые корабли, десантный и вспомогательный флот, а также степень их поражения. Так: