Росія програла Чорне море, - Зеленський

"ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що починаючи зі звільнення острова Зміїний та продовжуючи операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у Криму, Україна доводить, що Чорне й Азовське моря не стануть місцем спокою для РФ.

"Кожен зараз бачить, що ми відібрали ініціативу у Росії і повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла - на російську землю, у російське небо, до російських берегів. У рідну гавань цієї війни... І кожне чисте серце у світі чекає від України тільки одного - що ми здолаємо цю російську сволоту", - сказав президент.

Також напередодні Дня ВМС Зеленський відзначив українських воїнів, вручив бойовий прапор і стрічки "За мужність та відвагу" військовим частинам.

Окрім того, він анонсував рішення про створення в Одесі нової Академії військово-морських сил.

"Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. Обовʼязково реалізуємо всі наші завдання", - додав глава держави.

Схема зі знищеними кораблями РФ

Зауважимо, що сьогодні Володимир Зеленський провів координаційну нараду з командуванням ВМС ЗСУ щодо питань південного регіону. Радник глави Міноборони Сергій Стерненко звернув увагу, що на відео потрапила схема з кораблями Чорноморського флоту РФ.

Зокрема, на схемі зображено основні бойові кораблі, десантний та допоміжний флот, а також ступінь їх ураження. Так: