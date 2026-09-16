Россия продолжает охоту на поезда: под удар попал рейс "Киев-Николаев"

Российские военные утром 16 сентября атаковали поезд №122 "Киев-Николаев". Благодаря своевременному предупреждению пассажиров и железнодорожные бригады успели эвакуировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".
В компании подчеркнули, что самое главное - безопасность людей. Для пассажиров, которым необходимо продолжить поездку, совместно с Николаевской ОВА организуют автобусные трансферы до Николаева.
"Все цели - это самое главное", - отметили в "Укрзализныце". Там также поблагодарили коллег за четкую и слаженную работу.
Отметим, что 13 сентября российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни. Удар произошел неподалеку от границы Украины с Польшей, чем вызвал прецедент.
Напомним, что 8 сентября в Запорожской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд, который остановили из-за угрозы удара. Пассажиров успели эвакуировать, однако в результате атаки погиб железнодорожник. В тот же день российские войска ударили по пригородному дизель-поезду в Сумской области.
Также, в ночь на 1 сентября российские войска нанесли баллистический удар по железнодорожному депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры в Киеве. В результате атаки погибли семь человек, шестеро из них были сотрудниками "Укрзализныцы".
Напоминаем, что ранее российские войска атаковали беспилотником поезд №53/54 "Одесса-Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги. Пассажиров и железнодорожников успели эвакуировать до удара, поэтому никто из них не пострадал.