Враг трижды в день атаковал поезда: под ударом Сумщина и маршрут Днепр-Запорожье

В Запорожской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд, который заранее остановили из-за угрозы. Пассажиров успели эвакуировать, однако один работник железной дороги погиб. Также на Сумщине был атакован пригородный дизель-поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления АО "Укрзализныця" Олександра Перцовского в Facebook.

Удар по поезду "Днепр-Запорожье"

По словам Перцовского, удар пришелся по региональному поезду "Днепр-Запорожье". Состав остановили после мониторинга угроз, а пассажиров вывели.

Связь с одной из проводниц установить не удалось. По предварительной информации, она вернулась к поезду во время эвакуации.

"Враг жаждет убивать, мы должны действовать собранно и ответственно, чтобы противостоять этому террору", - заявил Перцовский.

В ГСЧС опубликовали кадры с места ликвидации последствий атаки РФ. Там сообщили, что в результате удара загорелся один из вагонов электропоезда. Примерно через полчаса российские войска нанесли повторный удар по составу, после чего пожар возник еще в одном вагоне. В результате атаки погиб работник железной дороги.

Фото: ГСЧС

Еще одна атака

Еще один пригородный дизель-поезд атаковали в Сумской области. Его также заранее остановили, а пассажиров эвакуировали.

По предварительной информации, некоторые люди находились недостаточно далеко от состава и получили осколочные ранения. Первую помощь оказала поездная бригада, после чего прибыли медики.

Что делать пассажирам

В "Укрзализныце" призвали пассажиров в прифронтовых районах соблюдать требования во время остановки и эвакуации. При наличии укрытия необходимо сразу пройти туда. Если его нет, следует отойти от поезда более чем на 200 метров.

"Эти правила написаны кровью. Но этой крови нет никакой необходимости добавлять", - отметил Перцовский.

По его словам, поезда в большинстве случаев удается заранее остановить при угрозе. Во время эвакуации важно четко выполнять указания работников железной дороги.