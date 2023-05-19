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Россия продолжает получать электронику из Германии, несмотря на санкции, - Spiegel

Фото: Россия продолжает получать электронику из Германии, несмотря на санкции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на санкции, российские ПВК, вероятно, получают микроэлектронику от немецких компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Согласно данным расследования, несмотря на запрет на экспорт, российские военные компании, вероятно, получают из Германии электронику, используемую для систем вооружений.

Иногда речь идет об относительно простых микрочипах для использования в беспилотниках, иногда о более сложных компонентах, которые могут быть использованы для управления крылатыми ракетами.

Как отмечается, одна только компания Elix-St отправила десятки поставок в Казахстан на общую сумму свыше 800 тысяч евро после начала российского вторжения в Украину.

По информации Spiegel, немецкие власти знают об этом экспорте, но до сих пор не обеспокоились. Однако эти соглашения должны привлечь внимание, ведь в период с 2018 по 2021 год фирма поставляла продукцию напрямую в Россию и вообще не экспортировала товары в Казахстан.

Компания отвергает обвинения в обходе санкций, утверждая, что товары отправляли в Казахстан и не располагают информацией о переадресации в Россию.

Согласно торговым данным, Казахстан, по всей вероятности, является лишь промежуточной остановкой для компонентов. К примеру, 31 октября 2022 года 354 чипа Fujitsu компании Elix-St были зарегистрированы на российской таможне. Компоненты прибыли в Казахстан двумя неделями раньше.

Российский заказчик, поставщик оружейных компаний, вероятно, заплатил за товар более чем вдвое больше, чем закупочная цена компонентов в интернете.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что немецкая компания Leica Camera AG, еще в начале полномасштабного вторжения объявившая о своем выходе с российского рынка, все еще продает стране-агрессору бинокли и прицелы.

К тому же экспорт из Германии в страны, граничащие с Россией, резко вырос в первом квартале. Это усилило опасение, что реэкспорт товаров из соседних стран помогает Москве обходить санкции.

Также ранее мы писали, что СМИ установили более 20 европейских компаний, которые до сих пор поставляют товары для армии РФ.

Стоит отметить, что в настоящее время страны G7 решили сконцентрироваться на борьбе с лазейками для обхода санкций против России.

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