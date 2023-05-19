Россия продолжает получать электронику из Германии, несмотря на санкции, - Spiegel

Согласно данным расследования, несмотря на запрет на экспорт, российские военные компании, вероятно, получают из Германии электронику, используемую для систем вооружений.

Иногда речь идет об относительно простых микрочипах для использования в беспилотниках, иногда о более сложных компонентах, которые могут быть использованы для управления крылатыми ракетами.

Как отмечается, одна только компания Elix-St отправила десятки поставок в Казахстан на общую сумму свыше 800 тысяч евро после начала российского вторжения в Украину.

По информации Spiegel, немецкие власти знают об этом экспорте, но до сих пор не обеспокоились. Однако эти соглашения должны привлечь внимание, ведь в период с 2018 по 2021 год фирма поставляла продукцию напрямую в Россию и вообще не экспортировала товары в Казахстан.

Компания отвергает обвинения в обходе санкций, утверждая, что товары отправляли в Казахстан и не располагают информацией о переадресации в Россию.

Согласно торговым данным, Казахстан, по всей вероятности, является лишь промежуточной остановкой для компонентов. К примеру, 31 октября 2022 года 354 чипа Fujitsu компании Elix-St были зарегистрированы на российской таможне. Компоненты прибыли в Казахстан двумя неделями раньше.

Российский заказчик, поставщик оружейных компаний, вероятно, заплатил за товар более чем вдвое больше, чем закупочная цена компонентов в интернете.