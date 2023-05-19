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Росія продовжує отримувати електроніку з Німеччини попри санкції, - Spiegel

Фото: Росія продовжує отримувати електроніку з Німеччини попри санкції (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Попри санкції російські ПВК, ймовірно, отримують мікроелектроніку від німецьких компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Згідно з даними розслідування, попри заборону на експорт, російські військові компанії, ймовірно, отримують з Німеччини електроніку, яка використовується для систем озброєнь.

Іноді мова йде про відносно прості мікрочипи для використання в безпілотниках, іноді про складніші компоненти, які можуть бути використані для управління крилатими ракетами.

Як зазначається, одна лише компанія Elix-St відправила десятки поставок до Казахстану на загальну суму понад 800 тисяч євро після початку російського вторгнення в Україну.

За інформацією Spiegel, німецька влада знає про цей експорт, але досі не занепокоїлася. Однак ці угоди мали б привернути увагу, адже у період з 2018 по 2021 рік фірма постачала продукцію напряму в Росію і взагалі не експортувала товари до Казахстану.

Компанія відкидає звинувачення в обході санкцій, стверджуючи, що товари відправляли до Казахстану і не мають інформації про переадресацію до Росії.

Згідно з торговими даними, Казахстан, ймовірно, є лише проміжною зупинкою для компонентів. Наприклад, 31 жовтня 2022 року 354 чіпи Fujitsu компанії Elix-St були зареєстровані на російській митниці. Компоненти прибули до Казахстану двома тижнями раніше.

Російський замовник, постачальник збройових компаній, ймовірно, заплатив за товар більш ніж удвічі більше, ніж закупівельна ціна компонентів в інтернеті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що німецька компанія Leica Camera AG, яка ще на початку повномасштабного вторгнення оголосила про свій вихід з російського ринку, все ще продає країні-агресору біноклі та приціли.

До того ж експорт із Німеччини до країн, що межують із Росією, різко зріс у першому кварталі. Це посилило побоювання, що реекспорт товарів із сусідніх країн допомагає Москві обходити санкції.

Також раніше ми писали, що ЗМІ встановили понад 20 європейських компаній, які досі постачають товари для армії РФ.

Варто зазначити, що наразі країни G7 вирішили сконцентруватися на боротьбі з лазівками для обходу санкцій проти Росії.

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