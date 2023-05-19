Росія продовжує отримувати електроніку з Німеччини попри санкції, - Spiegel

Згідно з даними розслідування, попри заборону на експорт, російські військові компанії, ймовірно, отримують з Німеччини електроніку, яка використовується для систем озброєнь.

Іноді мова йде про відносно прості мікрочипи для використання в безпілотниках, іноді про складніші компоненти, які можуть бути використані для управління крилатими ракетами.

Як зазначається, одна лише компанія Elix-St відправила десятки поставок до Казахстану на загальну суму понад 800 тисяч євро після початку російського вторгнення в Україну.

За інформацією Spiegel, німецька влада знає про цей експорт, але досі не занепокоїлася. Однак ці угоди мали б привернути увагу, адже у період з 2018 по 2021 рік фірма постачала продукцію напряму в Росію і взагалі не експортувала товари до Казахстану.

Компанія відкидає звинувачення в обході санкцій, стверджуючи, що товари відправляли до Казахстану і не мають інформації про переадресацію до Росії.

Згідно з торговими даними, Казахстан, ймовірно, є лише проміжною зупинкою для компонентів. Наприклад, 31 жовтня 2022 року 354 чіпи Fujitsu компанії Elix-St були зареєстровані на російській митниці. Компоненти прибули до Казахстану двома тижнями раніше.

Російський замовник, постачальник збройових компаній, ймовірно, заплатив за товар більш ніж удвічі більше, ніж закупівельна ціна компонентів в інтернеті.