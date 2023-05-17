СМИ установили более 20 европейских компаний, до сих пор поставляющих товары для армии РФ

Европейские компании поставляют товары российским фирмам, снабжающим армию РФ микросхемами для ракет, бронежилетами и двигателями для боевых кораблей. Необходимое оборудование покупают компании, не попавшие в список санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Технологии для производства российских ракет

Немецкая компания Vansped Logistics уже после начала войны поставляла московской компании ООО "Состояние" (занимается разработкой станков с числовым программным управлением - ред.) технологическое оборудование для литейного производства. Снабжение было осуществлено в июле 2022 года.

"Состояние" является подрядчиком российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Компания снабжала оборудование для "ПО "Стрела", занимающегося производством противокорабельных ракет.

Пошив берцов для армии РФ

Ростовская фирма "Донобувь" прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком Минобороны РФ. Компания покупает в Германии обувной клей и кожу, а подошвы импортирует из Италии.

Также немецкая компания Salamander продает во время войны кожу фирме "Компания "Фарадей", которая также является подрядчиком Минобороны России.

Двигатели для военных кораблей

АО "Коломенский завод" снабжают Минобороны РФ дизельные двигатели для военных кораблей. Запчасти для двигателей продает швейцарская Sipavag AG, литовская D. Kudarauskienes Warehouse и австрийская Geislinger GmbH.

Бронежилеты

Бронежилеты для силовиков и армии РФ производит АО НПП "КЛАСС". Необходимую для производства фрезы компания купила у итальянской фирмы Minelli Carmello.