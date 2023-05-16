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Пытаются обойти санкции? В соседние от РФ страны резко вырос экспорт из Германии

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Вторник 16 мая 2023 22:43
Пытаются обойти санкции? В соседние от РФ страны резко вырос экспорт из Германии Фото: Флаг Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Экспорт из Германии в страны, граничащие с Россией, резко вырос в первом квартале. Это усилило опасение, что реэкспорт товаров из соседних стран помогает Москве обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные немецкого Статистического управления, о которых пишет Reuters.

Экспорт из Германии в Кыргызстан вырос примерно на 949%, до 170 миллионов евро. Также экспорт Германии в Грузию вырос на 92%, в то время как экспорт в Казахстан вырос на 136%, в Армению на 172% и в Таджикистан на 154%.

Борьба с реэкспортом усугубляется дублированием таможенных и торговых соглашений между странами, не все из которых поддержали санкции против РФ.

Торговый эксперт и президент Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр сообщил, что Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан находятся в таможенном союзе с Россией.

"Это означает, что у них общий таможенный режим в отношении третьих стран, и то, что идет из ЕС в Кыргызстан, может быть перепродано в Россию без дальнейшего контроля и пошлин", - пояснил Фельбермайр.

Экспорт Германии в Турцию, рассматриваемую как еще один маршрут для товаров в Россию, также резко увеличился в первом квартале, увеличившись почти на 37%.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт товаров из Германии в страны СНГ, по меньшей мере, удвоился.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию.

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