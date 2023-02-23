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Россия продолжает истерию с Приднестровьем: придумала угрозу своим "миротворцам"

Фото: В России придумали новую угрозу своим "миротворцам" в Приднестровье (mopmr.org)
Автор: Олег Васкив

В России продолжают придумывать новые обвинения в адрес Украины в контексте Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Государство-террорист продолжило рассказывать о "планах" Украины вторгнуться в Приднестровье, заявив, что якобы "фиксирует накопление украинских подразделений вблизи границы".

"Реализация запланированной провокации несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье", - сыпали вымышленными обвинениями в Минобороны РФ.

Напомним, утром 23 февраля в России нафантазировали подготовку "вторжения" ВСУ в Приднестровье.

К слову, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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