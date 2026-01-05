Россия продолжает экологический террор против Украины и Черного моря, - ЦПД

РФ оказывает экоцид и экологический террор против Украины, нанеся удары по Одесской области и Днепру, в результате которых произошли масштабные утечки масла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации СНБО в Telegram .

В ЦПД напомнили об ударе по заводу в Днепре сегодня, 5 января, в результате которого на дорогу вылилось более 300 тонн растительного масла.

"Этот удар является очередным примером целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры, что имеет не только экономические, но и серьезные экологические последствия", - говорится в заявлении.

В Центре отметили, что удары по предприятиям пищевой промышленности наносятся системно и направлены на создание продовольственного дефицита в стране.

"В то же время такие удары приводят к загрязнению почв, воды и транспортной инфраструктуры, что представляет долгосрочную угрозу для окружающей среды и здоровья людей", - сказано в сообщении.

Также в ЦПД напомнили об ударе по гражданскому судну в Одесской области, в результате которого подсолнечное масло попало в акваторию Черного моря. На поверхности воды образовались маслянистые пятна, а пострадавших птиц спасали и отправляли на реабилитацию.

"РФ продолжает экологический террор против Украины и Черного моря. Удары по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам сознательно создают масштабные экологические риски, последствия которых выходят далеко за пределы зоны боевых действий", - отметили в Центре.