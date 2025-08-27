RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия продлила запрет на экспорт бензина на фоне украинских ударов по НПЗ

Иллюстративное фото: Украина атакует российские НПЗ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские власти решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу. Примечательно, что это произошло на фоне украинских атак на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство РФ в Telegram.

"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно", - сказано в сообщении российского правительства. 

Там уточнили, что в период с 1 по 30 сентября запрет на экспорт будет распространяться на всех экспортеров. При этом с 1 октября ограничения для производителей бензина снимут. 

В российском Кабмине объяснили такое решение "стабилизацией ситуации на внутреннем рынке". 

Атаки Украины

Стоит заметить, что в России с 1 августа действует полный запрет на экспорт бензина. При этом с 1 марта до 31 июля в РФ вводили частичный запрет.

Такие ограничения власти страны-агрессора вводили на фоне серии украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Только вчера, 26 августа, Reuters писало, что в ходе недавних атак украинских защитников было поражено 10 заводов. Удары вывели из строя не менее 17% мощностей нефтепереработки России.

Также атаки дронов вынудили Россию увеличить экспорт сырой нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗБензинВойна в Украине