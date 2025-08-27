Россия продлила запрет на экспорт бензина на фоне украинских ударов по НПЗ

"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно", - сказано в сообщении российского правительства.

Там уточнили, что в период с 1 по 30 сентября запрет на экспорт будет распространяться на всех экспортеров. При этом с 1 октября ограничения для производителей бензина снимут.

В российском Кабмине объяснили такое решение "стабилизацией ситуации на внутреннем рынке".