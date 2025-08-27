Россия продлила запрет на экспорт бензина на фоне украинских ударов по НПЗ

Российские власти решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу. Примечательно, что это произошло на фоне украинских атак на НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство РФ в Telegram.
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно", - сказано в сообщении российского правительства.
Там уточнили, что в период с 1 по 30 сентября запрет на экспорт будет распространяться на всех экспортеров. При этом с 1 октября ограничения для производителей бензина снимут.
В российском Кабмине объяснили такое решение "стабилизацией ситуации на внутреннем рынке".
Стоит заметить, что в России с 1 августа действует полный запрет на экспорт бензина. При этом с 1 марта до 31 июля в РФ вводили частичный запрет.
Такие ограничения власти страны-агрессора вводили на фоне серии украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Только вчера, 26 августа, Reuters писало, что в ходе недавних атак украинских защитников было поражено 10 заводов. Удары вывели из строя не менее 17% мощностей нефтепереработки России.
Также атаки дронов вынудили Россию увеличить экспорт сырой нефти.