Росія продовжила заборону на експорт бензину на тлі українських ударів по НПЗ

"Уряд ввів нову тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину. Обмеження діятимуть із 1 вересня до 31 жовтня 2025 року включно", - ідеться в повідомленні російського уряду.

Там уточнили, що в період з 1 по 30 вересня заборона на експорт поширюватиметься на всіх експортерів. При цьому з 1 жовтня обмеження для виробників бензину знімуть.

У російському Кабміні пояснили таке рішення "стабілізацією ситуації на внутрішньому ринку".