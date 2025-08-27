Росія продовжила заборону на експорт бензину на тлі українських ударів по НПЗ

Російська влада вирішила продовжити до кінця жовтня заборону на продаж бензину за кордон. Примітно, що це сталося на тлі українських атак на НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд РФ у Telegram.
"Уряд ввів нову тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину. Обмеження діятимуть із 1 вересня до 31 жовтня 2025 року включно", - ідеться в повідомленні російського уряду.
Там уточнили, що в період з 1 по 30 вересня заборона на експорт поширюватиметься на всіх експортерів. При цьому з 1 жовтня обмеження для виробників бензину знімуть.
У російському Кабміні пояснили таке рішення "стабілізацією ситуації на внутрішньому ринку".
Варто зауважити, що в Росії з 1 серпня діє повна заборона на експорт бензину. При цьому з 1 березня до 31 липня в РФ вводили часткову заборону.
Такі обмеження влада країни-агресора вводила на тлі серії українських атак на російські нафтопереробні заводи.
Тільки вчора, 26 серпня, Reuters писало, що під час нещодавніх атак українських захисників було уражено 10 заводів. Удари вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки Росії.
Також атаки дронів змусили Росію збільшити експорт сирої нафти.