ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вкрадене в Україні зерно перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден, - посол у Лівані

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 15:46
Вкрадене в Україні зерно перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден, - посол у Лівані Фото: посол України в Лівані Ігор Осташ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українське зерно, яке було вкрадено російськими окупантами, перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден-зерновозів. Перевезення також контролюють російські військові.

Про це заявив посол України в Лівані Ігор Осташ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути безпосередньо в Сирію, це може бути в інші країни Близького Сходу. Але це така злочинна угода, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні", - заявив він.

Посол додав, що в перевезенні краденого зерна беруть участь сирійські та російські судна.

Нагадаємо, в кінці липня Ліван заарештував судно "Лаодікея" з вкраденим українським зерном. Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.

Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк