Россия на грани топливного кризиса: Кремль созывает срочное совещание, - разведка
Россия оказалась на пороге энергетического кризиса из-за падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), санкций и логистических трудностей. Кремль срочно созывает совещание, чтобы избежать дефицита топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По информации разведки, российская экономика столкнулась с новым ударом из-за падения мировых цен на нефть, западных санкций и украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ.
Отмечается, что Кремль срочно созывает совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны. Правительство РФ из-за возможного дефицита топлива на внутреннем рынке. Особенно тревожит такая ситуация во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.
Причины проблем с горючим
Как узнала разведка, уменьшение поставок топлива внутри России стало результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые являются главным элементом в энергетической цепи РФ. Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено:
- Ростом тарифов на прокачку нефти - с 1 января 2025 года они выросли на 9,9 %, и прямо ударило по внутреннему рынку.
- Повышением акцизов: бензин АИ-95 подорожал до 212,8 доллара за тонну, дизель - до 150,9 доллара. Это привело к тому, что внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство.
- Снижением субсидий, которые направлены удерживать внутренние цены на топливо. За первые четыре месяца 2025 года их объем сократился более чем в 2,5 раза. Это означает, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает.
- Логистическими трудностями и дефицитом подвижного состава для перевозок нефти на российской железной дороге.
Топливный кризис и его последствия
Сокращение поставок топлива, по словам разведки, - это четкий сигнал системной дестабилизации российской экономики.
Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, а это, в свою очередь, приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству.
Если нынешняя динамика сохранится, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической системы со времен распада СССР, отмечают в разведке.
Проблемы из-за падения цен на нефть
Напомним, недавно британская разведка тоже сделала неутешительный прогноз для России. Эксперты пришли к выводу, что Москве грозит резкий рост дефицита бюджета.
В Министерстве обороны Британии заявили, что способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году может оказаться под угрозой. Причина этому - недавнее падение цен на нефть.
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