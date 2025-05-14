Россия на грани топливного кризиса: Кремль созывает срочное совещание, - разведка

Россия оказалась на пороге энергетического кризиса из-за падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), санкций и логистических трудностей. Кремль срочно созывает совещание, чтобы избежать дефицита топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

По информации разведки, российская экономика столкнулась с новым ударом из-за падения мировых цен на нефть, западных санкций и украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

Отмечается, что Кремль срочно созывает совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны. Правительство РФ из-за возможного дефицита топлива на внутреннем рынке. Особенно тревожит такая ситуация во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.

Причины проблем с горючим

Как узнала разведка, уменьшение поставок топлива внутри России стало результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые являются главным элементом в энергетической цепи РФ. Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено:

Ростом тарифов на прокачку нефти - с 1 января 2025 года они выросли на 9,9 %, и прямо ударило по внутреннему рынку. Повышением акцизов: бензин АИ-95 подорожал до 212,8 доллара за тонну, дизель - до 150,9 доллара. Это привело к тому, что внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство. Снижением субсидий, которые направлены удерживать внутренние цены на топливо. За первые четыре месяца 2025 года их объем сократился более чем в 2,5 раза. Это означает, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает. Логистическими трудностями и дефицитом подвижного состава для перевозок нефти на российской железной дороге.

Топливный кризис и его последствия

Сокращение поставок топлива, по словам разведки, - это четкий сигнал системной дестабилизации российской экономики.

Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, а это, в свою очередь, приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству.

Если нынешняя динамика сохранится, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической системы со времен распада СССР, отмечают в разведке.