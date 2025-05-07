РФ грозит резкий рост дефицита бюджета: британская разведка назвала причину

Способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году будет под угрозой. Причина этого - недавнее падение цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в X (Twitter).

Как говорится в сводке, из-за ухудшения ценовых ожиданий Министерство финансов РФ снизило прогнозируемые доходы от нефти и газа на 25% - 10,94 трлн рублей до 8,32 трлн (с 135 млрд долларов до 103 млрд долларов).

Между тем прогноз дефицита бюджета на 2025 год увеличился с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Несмотря на это, Россия продолжает отдавать приоритет военным расходам в ущерб экономической устойчивости. РФ пересмотрела общий прогноз расходов на 2025 год на 830 млрд рублей (10,2 млрд долларов).

"Если цены на нефть будут оставаться низкими, Россия почти наверняка еще больше истощит свои финансовые резервы для поддержания высоких государственных расходов", - отмечает британская разведка.