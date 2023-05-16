Россия "поприветствовала" спецпредставителя Китая: ОП о ночной атаке

В Офисе президента отреагировали на ночную ракетную атаку по Украине. Там заявили, что россияне таким образом "поприветствовала" спецпредставителя Китая, который со специальной "миротворческой" миссией посетит Украину и другие страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Балистика+крылатые+дроны. Восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, Украине не нужна авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", - написал Подоляк.

Ночная ракетная атака

Напомним, что в ночь на 16 мая Россия совершила комбинированную атаку с акцентом на Киев. Сразу с северного, южного и восточного направлений враг атаковал ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, предварительно, из-за вражеской атаки три человека в городе пострадали.

При этом всего 18 ракет, выпущенных ночью оккупантами по Украине, были уничтожены силами и средствами ПВО Украины.

Спецпредставитель Китая едет в Украину

Отметим, что сегодня в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибудет спецпредставитель Китая Ли Хуэй в рамках турне для "содействия мирным переговорам", он также отправится в РФ и страны Европы.

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