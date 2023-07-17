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Россия прекратила участие в "зерновом соглашении": как на это реагируют на Западе

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Понедельник 17 июля 2023 15:44
Россия прекратила участие в "зерновом соглашении": как на это реагируют на Западе Иллюстративное фото: на Западе отреагировали на решение РФ выйти из зерновой сделки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Западные политики осуждают решение России выйти из "зернового соглашения" и призывают руководство страны-агрессора пересмотреть свою позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления западных политиков.

Реакция ЕС

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", - написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.

Фон дер Ляен добавила, что Евросоюз продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки "маршрутами солидарности".

Реакция Германии

Заместитель спикера немецкого правительства Кристиане Гоффман отметила, что федеральное правительство обращается к России с просьбой сделать возможным дальнейшее продление соглашения на экспорт зерна из Украины.

Гоффман подчеркнула, что споры между странами "не должны разрешаться за счет беднейших людей на этой планете".

В правительстве Германии также рассчитывают на то, что в будущем соглашение не всегда будет заключаться на короткий срок, а экспорт зерна из Украины будет возможен и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, депутат от партии "Зеленых" в Бундестаге Антон Гофрайтер подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "постоянно пытается шантажировать мир посредством политики голода".

Он также добавил, что российская пропаганда распространяет фейковые новости о том, что Запад якобы не разрешает экспортировать российские сельхозпродукты, в частности, зерно.

При этом Гофрайтер отметил, что подобная российская продукция не подлежит санкциям, и это должны понять государства глобального Юга.

Политик также считает, что Запад должен помочь нуждающимся странам не допустить катастрофы голода, в частности путем расширения альтернативных экспортных маршрутов.

Прекращение "зернового соглашения"

Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому договору" фактически прекращены. РФ заявила, что "отзывает" гарантии безопасности судоходства в Черном море и выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле.

Посольство РФ в Беларуси передало Украине ноту, в которой заявило, что соглашение должно быть полностью прекращено с 18 июля.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор хочет, чтобы соглашение продолжалось. Он планирует обсудить инициативу на встрече с диктатором в августе.

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