В ЦПД отметили, что о таком соглашении заговорили после переговоров между "Росатомом", российским правительством и Министерством иностранных дел Намибии.

Такие заявления являются вполне типичными для российской политики в Африке. В Центре объяснили, что россияне используют энергетические атомные технологии и спекуляции вокруг антиколониальной риторики, чтобы распространять свое влияние в африканских странах.

Предлагая таким государствам совместное строительство АЭС, Кремль хочет сделать их зависимыми от российских технологий и получить взамен возможность контроля над ценными ресурсами и политическими процессами.

"Российский "мирный атом" на самом деле является лишь ширмой, которой Москва прикрывает собственную экспансию в странах Глобального Юга", - добавили в ЦПД.