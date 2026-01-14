UA

Росія прикриває "мирним атомом" експансію в країнах Глобального Півдня, - ЦПД

Ілюстративне фото: Росія домовилася про атомну угоду з Намібією (t.me/rosatomru)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда піарить плани підписання між Росією та Намібією угоди про "мирний атом". Насправді ж Кремль таким чином проводить експансію в країнах Глобального Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У ЦПД зазначили, що про таку угоду заговорили після переговорів між "Росатомом", російським урядом і Міністерством закордонних справ Намібії.

Такі заяви є цілком типовими для російської політики в Африці. У Центрі пояснили, що росіяни використовують енергетичні атомні технології та спекуляції довкола антиколоніальної риторики, щоб поширювати свій вплив в африканських країнах.

Пропонуючи таким державам спільне будівництво АЕС, Кремль хоче зробити їх залежними від російських технологій і отримати натомість можливість контролю над цінними ресурсами та політичними процесами.

"Російський "мирний атом" насправді є лише ширмою, якою Москва прикриває власну експансію в країнах Глобального Півдня", - додали в ЦПД.

Вплив РФ в Африці

Нагадаємо, тільки вчора, 13 січня, ЦПД писав про те, що росіяни вперше публічно визнали участь ПВК у створенні та забезпеченні так званих "культурних будинків" в африканських країнах. Про це відкрито заявив Євген Примаков, керівник російської організації "Росспівробітництво".

За його словами, до відкриття "російських будинків" у Малі та Центральноафриканській Республіці було залучено відому африканську ПВК.

Примаков також зазначив, що деякі представники цієї ПВК згодом перейшли на роботу в державні структури Росії.

