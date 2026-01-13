ua en ru
В России проговорились об истинной роли "русских домов" в африканских странах, - ЦПД

Африка, Россия, Вторник 13 января 2026 16:51
В России проговорились об истинной роли "русских домов" в африканских странах, - ЦПД Иллюстративное фото: боевики бывшего "Вагнера" причастны к развертыванию "русских домов" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне впервые публично признали, что к их так называемым "культурным домам" в африканских странах имеет отношение "одна частная военная компания", которая участвовала в их открытии и обеспечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, в сообщении сказано, что недавно Евгений Примаков, руководитель российской государственной организации "Россотрудничество", которая отвечает за "продвижение культуры РФ" за рубежом, впервые публично признал, что к открытию так называемых "русских домов" в Мали и Центральноафриканской Республике была привлечена "одна известная африканская частная военная компания".

Более того, по словам Примакова, отдельные представители этой ЧВК впоследствии перешли на работу в государственные структуры России. Таким образом, заявление Примакова полностью разрушает пропагандистский миф об "исключительно культурном" характере деятельности этих "русских домов".

"Примаков признает, что на практике "русские дома" - не нейтральные площадки для культурного обмена, а элемент гибридных операций. Таким образом, Россия фактически признается, что использует военные и силовые инструменты влияния под прикрытием гуманитарной и образовательной дипломатии", - отмечают в ЦПИ.

При этом важный момент - заявление Примакова прозвучало на фоне того, что поступают многочисленные сообщения о причастности представителей российских ЧВК к серьезным нарушениям прав человека в Мали и ЦАР.

"Это в очередной раз демонстрирует, что так называемые культурные инициативы Москвы несут риски для стабильности и безопасности в различных регионах мира", - отметили в ЦПИ.

Отметим, в начале декабря стало известно, что российские боевики из так называемого "Африканского корпуса", который пришел на смену террористической организации "Вагнер", совершают многочисленные убийства, изнасилования и многие другие преступления в Мали, где находится ряд "подразделений" этого "корпуса".

На фоне этих сообщений начали поступать данные о том, что Россия в последнее время активизирует информационные спецоперации в Африке. В частности, в российско-африканском медиапространстве возросло внимание к размещению Африканского корпуса в ЦАР. Из боевиков-террористов пытаются "лепить" героев.

