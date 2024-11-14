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Россия пригрозила запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

Иллюстративное фото: Россия пригрозила запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия разрешает экспертам Международного агентства по атомного энергии (МАГАТЭ) работать на оккупированной Запорожской АЭС, пока считает целесообразным. Доступ к станции могут запретить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве "обиделись" на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который недавно заявил, что представители его агентства находятся на станции до возможного замораживания войны между Россией и Украиной. 

"Эксперты секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - сказано в сообщении МИД. 

При этом там цинично заявили, что эксперты МАГАТЭ якобы должны фиксировать "провокации Украины". 

 

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, в октябре Запорожская АЭС несколько раз была отключена от единственной резервной линии электропередач напряжением 330 кВ.

По словам Гросси, причиной этому было "неопределенное повреждение" на правобережьи Днепра.

Такие повреждения возникали и до этого из-за постоянных российских атак.

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Запорожская АЭСМАГАТЭРоссийская Федерация