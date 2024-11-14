Россия пригрозила запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

В ведомстве "обиделись" на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который недавно заявил, что представители его агентства находятся на станции до возможного замораживания войны между Россией и Украиной.

"Эксперты секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - сказано в сообщении МИД.

При этом там цинично заявили, что эксперты МАГАТЭ якобы должны фиксировать "провокации Украины".