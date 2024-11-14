Россия пригрозила запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

Россия разрешает экспертам Международного агентства по атомного энергии (МАГАТЭ) работать на оккупированной Запорожской АЭС, пока считает целесообразным. Доступ к станции могут запретить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве "обиделись" на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который недавно заявил, что представители его агентства находятся на станции до возможного замораживания войны между Россией и Украиной.
"Эксперты секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - сказано в сообщении МИД.
При этом там цинично заявили, что эксперты МАГАТЭ якобы должны фиксировать "провокации Украины".
Напомним, в октябре Запорожская АЭС несколько раз была отключена от единственной резервной линии электропередач напряжением 330 кВ.
По словам Гросси, причиной этому было "неопределенное повреждение" на правобережьи Днепра.
Такие повреждения возникали и до этого из-за постоянных российских атак.
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